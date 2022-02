Gazzetta: "Pioli ora cambia: riecco Kessie. Altra occasione dopo due panchine"

In vista del match di venerdì contro l'Udinese, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Pioli ora cambia: riecco Kessie. Altra occasione dopo due panchina". Il centrocampista ivoriano, che non ha iniziato dal primo minuto le ultime due gare contro Sampdoria e Salernitana, tornerà titolare contro i friulani vista la squalifica di Bennacer. L'ex Atalanta giocherà poi sicuramente dall'inizio anche il derby di Coppa Italia di martedì prossimo, nel quale sarà assente Tonali, fermato per un turno dal Giudice Sportivo.