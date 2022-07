Gazzetta - Pioli pensa ad un ruolo in primo piano per Pobega. E il rinnovo...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Reduce da un'ottima annata con il Torino di Ivan Juric, Tommaso Pobega, rientrato in base questa estate, potrebbe essere il colpo a centrocampo per mister Pioli. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore piace all'allenatore rossonero, soprattutto per le sue qualità fisiche, che vorrebbe offrirgli un posto in primo piano e non di semplice comparsa. Inoltre il club vuole puntare molto sull'ex Torino e Spezia, per questo è pronto un contratto fino al 2027.