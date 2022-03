Gazzetta - Pioli punta su Rebic, specialista dei finali di stagione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan si aspetta molto da Ante Rebic, carta preziosa che Pioli potrà giocare nella volata scudetto. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’attaccante croato, che in campionato non parte titolare da metà ottobre, è specializzato nei finali di stagione da cannoniere: nel 2020-21 segnò 6 gol nelle ultime 8 presenze. In questa annata il bilancio è fermo a 2 reti in 18 partite.