Gazzetta: "Pioli recupera Theo per lo sprint finale"

"Pioli recupera Theo per lo sprint finale": titola così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in merito al ritorno in campo da titolare di Theo Hernandez questa sera contro l'Empoli. L'ex Real aveva saltato la sfida di domenica contro il Napoli a causa della febbre. Il tecnico milanista spera che con Theo in campo il suo Milan abbia una spinta in più a sinistra.