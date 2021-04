Contro la Sampdoria, mister Pioli si troverà senza cambi in attacco. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l'emergenza è finita per finta: in panchina, infatti, l'allenatore rossonero avrà poche risorse. Tuttavia, il Milan titolare è il migliore che ci sia, a parte l’assenza di Calabria sulla fascia destra.