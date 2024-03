Gazzetta: "Pioli, si decide a maggio. Aggrappato all'Europa: con la coppa può salvarsi"

In merito al futuro della panchina del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Pioli, si decide a maggio. Aggrappato all'Europa: con la coppa può salvarsi". Il tecnico rossonero, per guadagnarsi la conferma anche per la prossima stagione, deve fare solo una cosa: arrivare in fondo e vincere l'Europa League, cioè l'unico trofeo internazionale che manca nella bacheca di via Aldo Rossi.

Questi i numeri finora di Pioli sulla panchina del Milan:

PARTITE: 225

VITTORIE: 125

PAREGGI: 52

SCONFITTE: 48

GOL FATTI: 404

GOL SUBITI: 259