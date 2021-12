Gazzetta Pioli vs Spalletti: sistemi simili, sviluppo diverso fra veri e falsi 9

"Sistemi simili, sviluppo diverso fra veri e falsi 9". Lo scrive La Gazzetta dello Sport analizzando il modo di giocare di Pioli e Spalletti. Entrambi partono da un 4-2-3-1 - scrive la rosea - in cui la differenza, ovviamente, la fanno gli interpreti. Con una punta come Ibrahimovic bisogna far arrivare il pallone in area, senza Osimhen, invece, il Napoli deve cercare soluzioni diverse: con Mertens la squadra partenopea cerca spazi e movimenti diversi in velocità.