Gazzetta: "Più Milan per lo scudetto"

"Più Milan per lo scudetto": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, rispetto all'anno scorso, la squadra rossonera è cresciuta sotto tanti punti di vista e per questo ora è pronta anche a vincere. Contro le big, il Diavolo non sbaglia praticamente un colpo (solo una sconfitta contro il Napoli per ora), i giovani sono cresciuti in personalità, i più esperti invece stanno trasmettendo a tutti la loro mentalità vincente. E poi a Milanello c'è un gruppo forte e coeso che ha già dimostrato più volte di saper soffrire e di saper superare tutte le difficoltà.