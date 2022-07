Gazzetta - Pobega, il Milan lo considera un acquisto: giocherà molto

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rientrato in base dopo il prestito più che positivo al Torino, Tommaso Pobega rientrerà nelle rotazioni di mister Pioli per la prossima stagione. Dopo aver perso Kessiè, il Milan considera il ritorno di Tommaso come un acquisto, tant'è che, come scrive la Gazzetta dello Sport, il Milan valuta il giocatore 20-25 milioni. Pobega, dunque, avrà l'opportunità di mettersi in mostra nel prossimo campionato, considerando anche il calendario fitto e gli impegni molto ravvicinati.