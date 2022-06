Gazzetta: "Psg in pressing su Scamacca. Milan, non fartelo scappare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport sull'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca ci sarebbe addirittura il Psg. La rosea titola: "Psg in pressing su Scamacca. Milan non fartelo scappare". Il centravanti neroverde e della nazionale è da tempo uno dei nomi che orbitano attorno al Milan per il mercato estivo. Scamacca viene valutato attorno ai 40 milioni di euro. Il Milan avrà a disposizione due attaccanti esperti come Giroud e Origi, con Ibra che potrebbe tornare a gennaio: possibile che si punti anche a un profilo più giovane. La cifra richiesta da Carnevali è alta e il Milan potrebbe inserire qualche contropartita tecnica per venire incontro al Sassuolo. I nomi più papabili sono quelli di Marco Colombo, reduce da un anno in B alla Spal; Daniel Maldini; e l'attaccante della Primavera Marco Nasti.