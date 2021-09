Gazzetta - Qualità e gioco corale, il Milan ha trovato la sua strada

Qualità e gioco corale: come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Milan è piaciuto in queste ultime stagioni per le sue trame consolidate. Da questo punto di vista Pioli è avanti rispetto al collega e rivale Allegri, che deve ricostruire la Juve dopo un periodo di esperimenti non del tutto riusciti. Il Milan, invece, pare aver trovato la sua strada e non nasconde le ambizioni, anche se il pragmatico Pioli non è tipo da proclami.