Gazzetta - Rashford-Milan: a fargli posto in rosa potrebbe essere Okafor. Il Lipsia si è informato, lo svizzero non è però convinto

Il Milan sta lavorando per provare a portare in rossonero Marcus Rashford, attaccante inglese in uscita dal Manchester United. Prima però dovrebbe fare posto nella rosa milanista e il grande candidato alla partenza è Noah Okafor, attualmente ai box per un infortunio muscolare. Negli ultimi giorni, il Lipsia ha chiesto informazioni, lo svizzero non sembra convinto di questa opzione, ma gennaio è lungo e l’operazione potrebbe avere un senso per tutti. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Questi i numeri stagionali di Okafor con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTALI: 16

MINUTI TOTALI IN CAMPO: 550'

GOL: 1