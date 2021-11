Gazzetta - Rebic e Giroud freschi e riposati in vista di Firenze

Rebic e Giroud, a differenza di Ibrahimovic, non sono partiti con le rispettive nazionali ma sono rimasti a lavorare a Milanello. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è una vera fortuna per Stefano Pioli che potrà avere a disposizione due attaccanti di grande esperienza freschi e riposati in vista di un match delicato come quello di Firenze, in programma alla ripresa del campionato. Il croato e il francese si candidano quindi a un posto da titolare contro la Fiorentina.