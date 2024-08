Gazzetta: "Riecco Alexis", Fonseca conferma "jolly" Saelemaekers

Dopo un prestito più che positivo e soddisfacente al Bologna, si credeva che Alexis Saelemaekers potesse far parte della rosa rossoblù anche nella prossima stagione, diventando però a tutti gli effetti un giocatore dei felsinei, ma l'arrivo in panchina di Vincenzo Italiano ha stravolto completamente ogni programma, con il belga che è tornato di conseguenza al Milan ritrovandosi catapultato in una realtà tutta nuova rispetto a come l'aveva lasciata, considerata la presenza, e la freschezza, del nuovo allenatore, Paulo Fonseca.

A posteriori forse è stato meglio così, visto che sin dal primo giorno di ritiro Saelemaekers si è concentrato solo su sè stesso e sul lavoro, arrivando a convincere il portoghese con prestazioni di livello che gli hanno garantito la conferma al Milan per questa stagione, salvo incredibili, e nuovi, colpi di scena nel calciomercato. La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola ha infatti titolato "Riecco Alexis", il jolly d'attacco sul quale Fonseca vorrebbe fare tanto affidamento nel corso della stagione, ma che difronte ad un'offerta da almeno quindici milioni di euro potrebbe comunque lasciare, di nuovo, Milanello, anche se quest'ipotesi al momento non è all'orizzonte.