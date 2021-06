Gazzetta - Rinnovo Calha: il Milan lo aspetta, ma non all'infinito

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Hakan Calhanoglu, il cui contratto con il Milan scadrà tra pochi giorni (30 giugno): come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi aspetta il turco, ma non lo farà all'infinito. La proposta milanista è sul tavolo ormai da diverso tempo, ora tocca al giocatore lanciare un segnale ai dirigenti del Diavolo prima che sia troppo tardi.