Gazzetta - Rinnovo Donnarumma: si tratta su bonus e clausola

Il Milan e Raiola non si sono ancora incontrati, ma hanno già avviato un dialogo per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si parla di un prolungamento fino al 2023, con un ingaggio-base inferiore agli attuali 6 milioni netti, ma che potrebbe anche superarli in base ai bonus (che diventano fondamentali). Il nodo ruota proprio intorno alla parte variabile. E alla possibile clausola, che potrebbe valere solo per l’ultimo anno di contratto o essere attivata fin da subito con una cifra a scendere, in modo da non rendere “prigioniero” Gigio se il Milan, nelle prossime due stagioni, non dovesse centrare la qualificazione in Champions.