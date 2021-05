Gazzetta - Rinnovo Gigio, i nodi da sciogliere: clausola e durata del contratto

Come riporta La Gazzetta della Sport, nella trattativa per il rinnovo di Donnarumma, oltre alla questione ingaggio, ci sono due nodi da sciogliere: la clausola rescissoria e la durata del contratto. Raiola vorrebbe pattuire una cifra (non alta) per l’eventuale vendita di Gigio e prolungare l'accordo al massimo per due anni, in modo da tenersi la porta aperta per una cessione a medio termine.