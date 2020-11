Secondo La Gazzetta Sportiva in edicola questa mattina, in via Aldo Rossi restano piuttosto sereni in merito al rinnovo di Gigio Donnarumma anche se i tempi dovessero allungarsi. Al giovane portiere milanista, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2021, piacerebbe molto esordire in Champions League con la maglia rossonera.