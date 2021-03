Gazzetta - Rinnovo Gigio, prosegue il dialogo tra le parti: nel frattempo nessuno può stringere altri accordi

Il Milan è al lavoro da diversi mesi con Mino Raiola per il rinnovo di Gigio Donnarumma, ma per il momento non è stato ancora trovato un accordo. Il dialogo continua e non è escluso un nuovo incontro nei prossimi giorni tra i dirigenti milanisti e l'agente del giovane portiere. Nel frattempo, come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, c'è un patto tra le parti di non stringere altri accordi. Ciò induce il Milan a non dare troppo peso alle voci che arrivano dalla Francia che parlano di un forte interesse del PSG per Donnarumma.