Gazzetta - Rinnovo Gigio, si tratta anche sulla durata del contratto: il Milan vuole fino al 2026, Raiola massimo due anni

Oltre ad esserci ancora parecchia distanza sull'ingaggio, il Milan e Gigio Donnarumma devono ancora trovare un accordo anche sulla durata del nuovo contratto: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, il club rossonero offre un contratto fino al 2026, mentre all'agente del portiere Mino Raiola basterebbe un prolungamento di uno o al massimo di due anni. Questa soluzione ovviamente non piace in via Aldo Rossi, dove però stanno pensando ad un compromesso, cioè quello di accontentarsi di un contratto fino al 2024.