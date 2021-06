Gazzetta - Rinnovo Kessie: il Milan vuole evitare un nuovo caso Donnarumma

La scadenza di Kessie non è lontana (giugno 2022). Tra dodici mesi il giocatore sarebbe libero di dire sì a un’altra squadra e il Milan non vuole correre il rischio di divorzio come appena successo con Donnarumma (e come potrebbe accadere con Calhanoglu). Un danno economico che i rossoneri non possono permettersi e che stavolta, scrive La Gazzetta dello Sport, le condizioni sembrano scongiurare: ci sono tutte le basi, infatti, per arrivare a un accordo con il centrocampista ivoriano.