Gazzetta - Rinnovo Kessie, la distanza tra richiesta e offerta

Durante l’assenza di Kessie, impegnato nelle prossime settimane all’Olimpiade, il Milan e l’agente del giocatore porteranno avanti i discorsi per il rinnovo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ivoriano, che attualmente guadagna 2 milioni e 200mila euro, ne chiede 6; l’offerta del Milan, ad oggi, è molto più bassa e si aggira sui 4 milioni. I bonus potranno aiutare ad avvicinare le parti, ma non a colmare la distanza. Una cosa è certa: il prolungamento di Kessie è una priorità della società milanista.