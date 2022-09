Gazzetta - Rinnovo Leao, il grande tema di discussione è il risarcimento allo Sporting Lisbona: la situazione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al rinnovo di Rafael Leao, La Gazzetta dello Sport riferisce che il grande tema di discussione è il famoso risarcimento allo Sporting Lisbona, con il giocatore che deve pagare la sua ex squadra (19 milioni di euro) per la rescissione unilaterale del 2018. Inizialmente si parlava di una divisione della spesa tra il Lille, il Milan e l'attaccante, ma ora il portoghese chiede che siano i due club, in particolare quello rossonero, a farsi carico del pagamento. Intorno a questa questione si gioca la partita del prolungamento di Leao con il Diavolo.