Gazzetta - Rinnovo Leao: senza effetto l’incontro tra Paolo Maldini e il portoghese

Negli ultimi giorni, si sarebbe di nuovo complicata la trattativa tra il Milan e Rafael Leao per il rinnovo. Questa volta al centro del dibattito è la clausola rescissoria da 150 milioni di euro inserita nell'attuale contratto: il giocatore vorrebbe dimezzarla, mentre i rossoneri vorrebbero lasciarla invariata. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, per provare a sbloccare la situazione, nelle scorse ore ci sarebbe anche stato un incontro tra il portoghese e il dt milanista Paolo Maldini che però non ha dato i risultati sperati. Anzi, c’è chi giura che il dialogo si sia concluso con modi bruschi.