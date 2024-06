Gazzetta: "Rinvio Zirkzee. Decide a fine Euro: il Milan tiene duro e studia alternative"

La Gazzetta Sportiva in edicola stamattina titola così: "Rinvio Zirkzee. Decide a fine Euro: il Milan tiene duro e studia alternative". L'attaccante del Bologna, da tempo primo obiettivo del Diavolo per l'attacco, ha fatto sapere a chi gli sta vicino che prenderà una decisione sul suo futuro solo dopo la fine dell'Europeo con la sua Olanda. Il club di via Aldo Rossi non si scompone e attende, con la speranza che nel frattempo il suo agente Kia Joorabchian si convinca ad abbassare le sue pretese sulle commissioni perchè i rossoneri non hanno nessuna intenzione di pagare 15 milioni di euro.

Intanto il Milan non resta comunque fermo e valuta le alternative a Zirkzee: tra i giocatori che piacciono al Diavolo ci sono per esempio Jonathan David del Lille, Samu Omorodion dell'Alaves, Artem Dovbyk del Girona, Armando Broja del Chelsea e anche Romelu Lukaku, il quale lascerà sicuramente i Blues questa estate e potrebbe diventare con il passare dei giorni un'opportunità di mercato.