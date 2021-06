Gazzetta - Riscatto Tonali, ieri nuovo contatto Maldini-Cellino: servirà ancora qualche giorno per trovare l'accordo

Secondo quanto rivela l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella serata di ieri c'è stato un nuovo contatto tra il dt rossonero Paolo Maldini e Massimo Cellino, presidente del Brescia, per provare a trovare un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Sandro Tonali al Milan. Oggi scadono i termini federali per esercitare il diritto di riscatto, ma la sensazione è che ci vorrà qualche giorno in più per trovare l'intesa tra i due club.