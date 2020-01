Gazzetta - Rodriguez, se la situazione con il Fenerbahce non si dovesse sbloccare potrebbe tornare in corsa il PSV

Sembrava fatta per il trasferimento di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce e invece la federazione turca ha per ora bloccato tutto per questioni di fair play finanziario: come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, se la situazione non dovesse sbloccarsi a breve, potrebbe tornare in corsa il PSV, altro club molto interessato al terzino in uscita dal Milan.