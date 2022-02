Gazzetta - Romagnoli capitano in scadenza: gli indizi portano all'addio

Romagnoli oggi è un capitano in scadenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport analizzando la situazione del difensore rossonero, il cui contratto con il Milan scadrà a giugno. Come riporta la rosea, non ci sono segnali di un rinnovo dell'accordo: gli indizi, al contrario, parlano di separazione, che appare quasi consensuale. Il club non vorrebbe perderlo a parametro zero, ma sa già che costruirà la difesa su altre colonne e che a Romagnoli non potrebbe garantire il ricco stipendio attuale. Tutte le strade, dunque, portano all'addio.