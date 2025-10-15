Gazzetta: "Se gioca, segna. Così Nkunku vuole prendersi il posto"

Gazzetta: "Se gioca, segna. Così Nkunku vuole prendersi il posto"
Oggi alle 09:09Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

"Se gioca, segna. Così Nkunku vuole prendersi il posto": è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che Christopher Nkunku torna dagli impegni con la nazionale francese con il morale alto dopo il gol segnato all'Islanda. E ora punta ad una maglia titolare domenica contro la Fiorentina. Quando gioca dal primo minuto, l'ex Chelsea segna sempre: lo ha fatto in Coppa Italia contro il Lecce e appunto qualche giorno fa con la Francia

Si riporta di seguito il programma della settima giornata di Serie A:

18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN
18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN
18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN
18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN
19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN
20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY