Milan, San Siro verso tre sold-out consecutivi. E tornano bandiere e striscioni

vedi letture

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport stamattina, per le prossime tre gare casalinghe del Milan saranno registrati altri tre sold-out: si va infatti per il tutto esaurito sia per la partita contro la Fiorentina di domenica sera, sia per quella successiva contro il Pisa in programma venerdì 24 ottobre. ' iniziata poi alla grande anche la vendita dei biglietti per Milan-Roma del 2 novembre: solo nella giornata di lunedì sono stati strappati infatti oltre 5 mila tagliandi.

Per queste partite, inoltre, ci sarà anche il ritorno di bandiere e striscioni che torneranno a colorare di rosso e di nero tutto San Siro, in particolare i settori in cui c'è la Curva Sud Milano che, dopo non aver cantato nelle prime partite della stagione, è tornata a tifare in occasione dell'ultima sfida casalinga contro il Napoli.

