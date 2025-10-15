Milan, ad oggi non sembrano esserci le condizioni per il rinnovo di Maignan

vedi letture

Il contratto di Mike Maignan con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno, ma ad oggi non sembrano esserci le condizioni per il rinnovo del portiere e capitano rossonero. Lo scrive stamattina Tuttosport che spiega che la trattativa tra le parti per il prolungamento dell'ex Lille è ferma da tempo, nonostante qualche mese fa fosse stato trovato un accordo per il rinnovo fino al 2028 con ingaggio alzato da 2,8 a 5 milioni di euro a stagione. Le firme non sono mai arrivate e ogni discorso è stato congelato.

Con la sempre più probabile partenza di Maignan a fine stagione, il Milan dovrà prendere un nuovo portiere titolare. E sempre secondo Tuttosport, sono tre i profili in cima alla lista delle preferenze dei dirigenti di via Aldo Rossi: si tratta di si tratta di Noah Atubolu del Friburgo, Marco Carnesecchi dell'Atalanta ed Elia Caprile del Cagliari. Al momento sembra essere quello del tedesco il profilo che intriga di più sia i rossoneri. Su tutti e tre, attenzione però alla concorrenza dell'Inter, anche lei alla ricerca di un nuovo portiere visto che a fine stagione Yann Sommer dovrebbe salutare.

