Tuttosport: "Da Maignan a Sommer: le porte sono aperte"

Tuttosport in edicola oggi titola così sul futuro della porta di Milan e Inter: "Da Maignan a Sommer: le porte sono aperte". Sia Mike Maignan che Yann Sommer sono destinati a lasciare i due club milanesi al termine di questa stagione, anche se per ragioni diverse: il francese è in scadenza di contratto e al momento ogni discorso di rinnovo è fermo, mentre lo svizzero va verso l'addio per ragioni di età.

A questo punto Milan e Inter dovranno prendere entrambe un nuovo portiere. E in cima alla lista dei due club ci sono in particolare tre nomi per i quali potrebbero scatenarsi nei prossimi mesi dei derby di mercato: si tratta di Noah Atubolu del Friburgo, Marco Carnesecchi dell'Atalanta ed Elia Caprile del Cagliari. Al momento sembra essere quello del tedesco il profilo che intriga di più sia i rossoneri che i nerazzurri.

