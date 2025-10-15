Tuttosport: "Da Maignan a Sommer: le porte sono aperte"
Tuttosport in edicola oggi titola così sul futuro della porta di Milan e Inter: "Da Maignan a Sommer: le porte sono aperte". Sia Mike Maignan che Yann Sommer sono destinati a lasciare i due club milanesi al termine di questa stagione, anche se per ragioni diverse: il francese è in scadenza di contratto e al momento ogni discorso di rinnovo è fermo, mentre lo svizzero va verso l'addio per ragioni di età.
A questo punto Milan e Inter dovranno prendere entrambe un nuovo portiere. E in cima alla lista dei due club ci sono in particolare tre nomi per i quali potrebbero scatenarsi nei prossimi mesi dei derby di mercato: si tratta di Noah Atubolu del Friburgo, Marco Carnesecchi dell'Atalanta ed Elia Caprile del Cagliari. Al momento sembra essere quello del tedesco il profilo che intriga di più sia i rossoneri che i nerazzurri.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan