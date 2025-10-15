La Gazzetta in prima pagina: "Modric, tutto per il Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Modric, tutto per il Milan". Il croato è rientrato in Italia dopo gli impegni con la sua nazionale: contro la Repubblica Ceca il centrocampista ha giocato titolare ed è rimasto in campo per tutti i 90', mentre nel secondo match contro Gibilterra è subentrato al 69'. Ora la sua testa sarà solo sulla prossima gara del Diavolo, cioè quella contro la Fiorentina in programma domenica sera a San Siro.

Quella di ieri intanto è stata una giornata speciale per i giovani ragazzi e le giovani ragazze del settore giovanile del Milan: i talenti rossoneri del domani hanno infatti accolto Luka Modric che è venuto in visita al "Puma House of Football", la casa delle squadre giovanili milaniste. Il croato ha abbracciato e fatto foto con i ragazzi del Milan, che lo hanno guardato con ammirazione, specialmente i più piccoli: il croato si è fermato anche a chiacchierare con Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile del Diavolo.

