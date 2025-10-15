Ieri Modric in visita ai ragazzi del settore giovanile del Milan: "Credete in voi stessi, lavorate duro e divertitevi"

Quella di ieri è stata certamente una giornata davvero speciale per i ragazzi e le ragazze del Settore Giovanile del Milan che al Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara hanno ricevuto la visita di Luka Modric. Il campione croato ha abbracciato, fatto foto e si è intrattenuto con i giovani talenti milanisti che lo hanno guardato con ammirazione, specialmente i più piccoli. Ad accogliere l'ex Real Madrid anche il responsabile del vivaio rossonero, Vincenzo Vergine, il quale gli ha dato il benvenuto con queste parole: "Tu per noi rappresenti un modello. Sei un calciatore che mette il talento a disposizione della squadra per l’obiettivo, ed è quello che noi proviamo a trasferire ai ragazzi. Ogni giorno spieghiamo loro che il talento da solo non basta. Serve attaccamento alla maglia, sacrificio e, soprattutto, il ‘noi’ davanti all’io" riporta Tuttosport.

Durante l'incontro, Modric ha voluto rivolgere ai ragazzi e alle ragazze presenti un saluto e questo incoraggiamento: "Credete in voi stessi, giocare a calcio è la cosa più bella che vi possa capitare. Lavorate duro e divertitevi ogni giorno".

