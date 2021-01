Gazzetta - Simakan ha scelto il Milan

Milan e Strasburgo sono a un passo dall’accordo per il trasferimento in rossonero di Mohamed Simakan Simakan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore e i suoi rappresentanti hanno parlato chiaro il club francese: loro preferiscono il Milan. Non hanno avuto seguito, infatti, i rumors dei giorni scorsi che avevano svelato l’ingresso in scena di alcune pretendenti di Premier League. Per il giovane difensore è pronto un contratto quinquennale.