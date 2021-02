Gazzetta - Sorpresa Saelemaekers: in un anno crescita super

La Gazzetta dello Sport pone l’accento su Alexis Saelemaekers, uno dei punti fermi della squadra di Pioli. Da quando è arrivato in Italia - scrive la rosea - ogni volta che è sceso in campo in Serie A il Milan non ha mai perso. Ma il belga è molto più di un talismano: è il jolly che porta corsa e dinamismo. In termini di qualità-prezzo, Saelemaekers è stato un colpo: è costato poco più di 7 milioni, ne vale più del doppio.