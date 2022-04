Gazzetta su Investcorp: "Milan top in Europa e mercato ricco per la Champions"

MilanNews.it

Titolo eloquente quello della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, circa i progetti futuri di Investcorp. La rosea recita: "Con Investcorp Milan top in Europa e mercato ricco per la Champions". Infatti, l'obiettivo del fondo arabo è quello di catapultare il Milan in una nuova dimensione: dopo essere tornati in auge in patria con Elliott, come testimonia la lotta serrata per lo scudetto che a Milanello mancava da dieci anni, Investcorp vuole rilanciare il Milan anche in Europa. Sia come brand, sia con il conseguimento di risultati sportivi di rilievo. Per farlo si partirà subito quest'estate dal mercato che, pur non potendo essere esagerato, si preannuncia comunque ricco.