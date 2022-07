Gazzetta su Maldini e Massara: "Star e basso profilo: così sono la coppia ideale"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport uscita questa mattina in edicola, offre un ritratto del duo dirigenziale a capo dell'area tecnica rossonera che, nella serata di ieri, ha rinnovato il proprio contratto con il Diavolo. Si legge nel titolo della rosea: "Star e basso profilo: così Paolo e Ricky sono la coppia ideale". Un rapporto che è nato tre anni fa e che è subito sbocciato. I due hanno trovato l'alchimia giusta per lavorare insieme: se Maldini è un pezzo importante della storia rossonera e ha un certo rilievo come immagine nel mondo Milan, Massara è arrivato senza far rumore e mettendosi da subito a lavorare dietro le quinte con grande competenza e professionalità al fianco di Paolo. Un rapporto che va oltre la professione, come testimonia il viaggio insieme a Ibiza di qualche settimana fa con le rispettive mogli.