Gazzetta su Pobega: "Tuttocampista. Strappi e senso del gol: continua la crescita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della partita tra Torino e Napoli, la Gazzetta dello Sport dedica un primo piano a Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan in prestito al Torino. Nel titolo, il numero 4 granata viene definito come "Tuttocampista". In particolare vengono esaltate due delle caratteristiche che, in questo anno al Torino, ha sviluppato ancora di più: l'inserimento e il fiuto del gol. Nella stagione sono già 4, le reti segnate da Pobega che ha ricoperto spesso il ruolo di trequartista dietro la punta. Il centrocampista di proprietà rossonera ha anche messo a referto 3 assist e ha una media di 2.4 duelli aerei vinti ogni partita. Dopo le esperienze al Pordenone in B e alla Spezia in A, anche l'anno a Torino riconsegnerà al Milan un Pobega ulteriormente migliorato.