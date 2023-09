Gazzetta su Sportiello: "Maignan sta bene, ma non c'è fretta. Il suo vice è già super"

"Maignan sta bene, ma non c'è fretta. Il suo vice è già super": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport su Marco Sportiello che non sta facendo rimpiangere l'ex Lille ed è già stato decisivo contro Newcastle e Verona. Tra oggi e domani, Pioli e lo staff medico milanista decideranno se far rientrare il francese già mercoledì a Cagliari, ma solo se non ci saranno rischi di ricadute.