Gazzetta - Tesoro Hernandez: pagato 20 milioni, ne vale più del doppio

Arrivato con la fama della testa calda, Theo Hernandez è invece diventato il nuovo idolo dei tifosi rossoneri. Il francese è il capocannoniere della squadra e si sta mettendo in bella mostra con la maglia del Milan. In fase difensiva non è impeccabile, ma è maturato molto dall’inizio della stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Theo vale un quanto un tesoro: pagato 20 milioni di euro, potrebbe valerne più del doppio. Ma i rossoneri non lo cederanno: Hernandez è destinato a diventare un colonna del Milan.