Gazzetta: "Theo in caduta. Svogliato in difesa e giù di corda: è il suo momento peggiore al Milan"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Theo in caduta. Svogliato in difesa e giù di corda: è il suo momento peggiore al Milan". Non è stato certamente un inizio di stagione positivo per Theo Hernandez che ha faticato parecchio nelle prime partite di campionato con il Milan e non ha fatto bene nemmeno con la maglia della Francia. Paulo Fonseca spera di riaverlo presto al top perchè il Diavolo ha bisogno di lui.

Intanto in casa rossonera continua a tenere sempre banco la questione che riguarda il rinnovo del suo contratto che scadrà il 30 giugno 2026. Le parti sono in contatto da tempo, ma nell'ultimo periodo non ci sono stati passi in avanti e un accordo non è stato ancora trovato.