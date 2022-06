Gazzetta titola: "Novità Leao, firma con un nuovo agente"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola lancia un'indiscrezione non di poco conto, visto anche il momento. La rosea titola: "Novità Leao, firma con un nuovo agente ma Mendes resiste. Rinnovo prioritario". Il talento portoghese del Milan, secondo il quotidiano, avrebbe già trovato l'accordo con un nuovo agente nel mese di marzo, un avvocato francese conoscente del papà. Secondo le indiscrezioni sarebbe una persona sì abilitata al lavoro come procuratore ma non esperta di trattative. Forse proprio per questo motivo i contatti con Jorge Mendes, storico agente del portoghese, non si sono interrotti del tutto. In attesa di capire gli sviluppi su questa situazione, ciò che rimane certo è che il Milan vuole rinnovare il giocatore e Leao ha intenzione di proseguire con il rossonero addosso.