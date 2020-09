Da ieri Sandro Tonali è ufficialmente un giocatore del Milan. Il neo centrocampista rossonero ha già fissato un obiettivo: il preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per motivi burocratici, il suo nome non sarà nella lista consegnata alla UEFA, ma il regolamento consente due sostituzioni a ridosso della partita e il Milan lo inserirà.