Gazzetta: "Tonali e Rebic provano ad esserci. Da Sandro dipende il ruolo di Calha"

"Tonali e Rebic provano ad esserci. Da Sandro dipende il ruolo di Calha": titola questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che dopo l'allenamento di ieri c'è un cauto ottimismo in merito al loro recupero per il match di stasera contro la Lazio, ma solo questa mattina verrà presa una decisione definitiva da Pioli. Se in attacco le alternative non mancano, lo stesso non si può dire in mezzo al campo dove, viste le assenze di Kessie per squalifica e di Bennacer per infortunio, l'unico centrocampista sicuramente a disposizione è Krunic. In caso di assenza dell'ex Brescia, il tecnico milanista sarebbe costretto ad arretrare Calhanoglu.