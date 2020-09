Gazzetta - Tonali in lista Uefa, ma è difficile che debutti già in Irlanda

Anche Sandro Tonali partirà per l’Irlanda. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giovane centrocampista rossonero entrerà nella lista UEFA (così come il portiere Tatarusanu) ma in questi giorni sta svolgendo un lavoro differenziato, essendo rimasto fermo a lungo. Difficile quindi che il debutto arrivi già contro lo Shamrock Rovers. Più probabile lunedì a San Siro per la prima di campionato con il Bologna.