Gazzetta - Torino, oggi è il giorno di Pobega del Milan: i rossoneri hanno detto sì solo al prestito secco

Con il sempre più probabile arrivo di Bakayoko, il Milan ha dato il via alla cessione in prestito secco di Pobega. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, quest'oggi il calciatore triestino sosterrà le visite mediche con i granata e poi si metterà a disposizione di Juric. I rossoneri hanno dato il via all'operazione solo con la formula del prestito annuale senza opzione di riscatto proprio perchè credono nel giocatore classe 99'.