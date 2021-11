Gazzetta - Torna Gazidis: presto il rinnovo di Pioli

Milan al lavoro anche sul fronte rinnovi, a cominciare da quello di Stefano Pioli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, giovedì - dopo gli ultimi controlli effettuati a New York - tornerà in Italia l’amministratore delegato Ivan Gazidis, il quale ha sempre continuato a lavorare a stretto contatto con i dirigenti dell’area tecnica, anche a distanza. L’agenda del dirigente rossonero è già fitta di impegni: presto, come detto, sarà annunciato il rinnovo di contratto dell’allenatore, che non è mai stato considerato un problema da nessuno.