Milan e Chelsea sono in trattativa per il possibile ritorno di Tiemoué Bakayoko in rossonero: la richiesta degli inglesi è di 20 milioni di euro, mentre l'offerta milanista è di 15 milioni. Possibili novità su questo affare potrebbero arrivare nella settimana che seguirà Ferragosto. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.