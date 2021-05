Gazzetta: "Tre centrali per la Champions. Ora Romagnoli può rinnovare"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Tre centrali per la Champions. Ora Romagnoli può rinnovare". In vista della prossima stagione, nella quale il Diavolo sarà impegnato anche in Champions League, il Milan ha bisogno di tre difensori centrali "titolari" e per questo il club di via Aldo Rossi ha deciso di intavolare una trattativa per prolungare il contratto di Alessio Romagnoli (è in scadenza nel 2022). Gli altri sono Kjaer e Tomori, il quale verrà riscatto dal Chelsea.